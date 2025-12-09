Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Τρόφιμα από χρυσό

Media

Η ένταση ανεβαίνει απόψε στη δραματική σειρά «Η γη της ελιάς». Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις και σφοδρές συγκρούσεις. Η Αριάδνη επιμένει να μείνει με την Ισμήνη. Ο Στέφανος προσπαθεί να στηρίξει τη Μαλένα στη θλίψη της, ενώ η Δάφνη εξομολογείται στη Χριστιάνα τη σκοτεινή αλήθεια για το παρελθόν της. Αναλυτικά η περίληψη […]