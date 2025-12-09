Σε δύσβατο σημείο του Ταΰγετου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη ανακοίνωση της η Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.

Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.