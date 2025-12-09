Σε δύσβατο σημείο του Ταΰγετου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη ανακοίνωση της η Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.
Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας τραυματίστηκε μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, στην περιοχή Κρυονέρι, βορειοδυτικά της Καρδαμύλης.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα, από δύσβατο σημείο πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στο όρος Ταΰγετος. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ διατέθηκε Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 9, 2025