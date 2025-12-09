Νέο σκάνδαλο μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά για διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ που προοριζόταν για την ενίσχυση του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η εταιρεία «Αναπτυξιακή Ευβοίας», που χειρίστηκε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με τις επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, να φέρονται να κατέληξαν σε εταιρείες-«φαντάσματα», που δήλωναν ως έδρα ανύπαρκτες διευθύνσεις, ακόμη και χωράφια.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, που έστειλε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκαλύπτει ότι εμπλέκονται 26 τουριστικά σκάφη αξίας -σύμφωνα με τον ίδιο- μισού εκατομμυρίου το καθένα και συνολικά «6,5 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για να αναδειχθεί το τουριστικό αποτύπωμα της βόρειας Εύβοιας από τις καταστροφικές πυρκαγιές πριν από πέντε χρόνια, ακόμη τα ψάχνουμε».

Οι εταιρείες που επιδοτήθηκαν, φέρονται να είναι «μαϊμού» με έδρα ξενοδοχεία ή και ανύπαρκτες διευθύνσεις. Όπως αναφέρει η καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Όλες εμφανίζονται είτε με κινητά τηλέφωνα που είναι απόρρητα, είτε με σταθερά τηλέφωνα που δεν ανήκουν στην Εύβοια, αλλά στην Αττική και μερικά ακόμη και σε Χαλκιδική, Ιόνια νησιά κλπ. Χαρακτηριστικό είναι, ότι σε δύο Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) έχουν έδρα ξενοδοχειακή επιχείρηση χωρίς σκάφος και μία είναι σε διεύθυνση, όπου δεν υπάρχει κτίριο, αλλά αγρός με πηγάδι».

Στις 9 Ιουλίου 2025 ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε ότι ξεκινά διοικητικός έλεγχος στην εταιρεία «Αναπτυξιακή Ευβοίας», ενημέρωσε την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζητήθηκε οικονομικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές. Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας «Αναπτυξιακή Ευβοίας» ανέφερε, ότι «οι επιδοτήσεις εγκρίθηκαν σε όσους πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις. Η πιθανή κακή χρήση τους ελέγχεται εκ των υστέρων, με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτόν το έλεγχο διενεργεί ήδη η “Αναπτυξιακή Ευβοίας”».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Νίκο Κακαβά, πριν από τρεις εβδομάδες η Οικονομική Αστυνομία έκανε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία της εταιρείας «Αναπτυξιακή Ευβοίας» και κατέσχεσε βιβλία, στικάκια και υπολογιστές, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά εάν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο απάτης, ψευδείς δηλώσεις δικαιούχων και εικονικές εταιρείες. Ζητά δε, να διαπιστωθεί ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των σκαφών αναψυχής που επιδοτήθηκαν και πώς εγκρίθηκαν οι φάκελοί τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει σχηματίσει δικογραφία που έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Χαλκίδας.