Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο κληρονομικό δίκαιο, το πρώτο ουσιαστικό νομοσχέδιο επί ογδόντα χρόνια. Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεται η περιουσία μέσα στην οικογένεια, αλλά και τον τρόπο που μεταβιβάζονται οι επιχειρήσεις, προστατεύοντάς τες από τον κατακερματισμό ή ακόμα και την απαξίωση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας τόνισαν ότι οι νέες διατάξεις θα παίξουν κρίσιμο ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι εντυπωσιάστηκε από το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για το νομοσχέδιο.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πτυχή του νομοσχεδίου, που σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ο πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ομότιμος και επίτιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκός Απόστολος Γεωργιάδης, στάθηκε ιδιαίτερα στην απαξίωση ακινήτων μεγάλης αξίας και την καταστροφή οικογενειακών επιχειρήσεων λόγω ατελέσφορων ρυθμίσεων του κληρονομικού δικαίου. Ξεχωριστό κεφάλαιο μάλιστα αποτέλεσε το ζήτημα της μεταλλαγής των κόκκινων τραπεζικών δανείων και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε κατάχρεες κληρονομιές, από τις οποίες οι κληρονόμοι προσπαθούν να απαλλαγούν με διάφορους τρόπους.

Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες είναι οι κληρονομικές συμβάσεις. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας ή μιας οικογενειακής επιχείρησης θα μπορεί να καθορίζει εν ζωή τον τρόπο που θα μεταβιβαστεί μετά τον θάνατό του. Έτσι, για παράδειγμα, ένα παιδί που ενδιαφέρεται να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να αναλάβει τις δεσμεύσεις και τις επενδύσεις που χρειάζονται για τη διαδοχή, ενώ το άλλο παιδί, που δεν θέλει να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μπορεί να παραιτηθεί από την κληρονομιά έναντι ανταλλάγματος.

Όλες οι συμφωνίες θα γίνονται μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου, παρουσία όλων των συμβαλλομένων μερών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ισχύ τους. Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει ότι ο κληρονομούμενος μπορεί να ανακαλέσει τη διάταξη σε περίπτωση που το τιμώμενο πρόσωπο εμπλακεί σε σοβαρό παράπτωμα.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι με το νέο πλαίσιο οι οικογενειακές περιουσίες και οι επιχειρήσεις θα ξεμπλοκάρουν, δίνοντας στους κληρονόμους και στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να κινηθούν με ασφάλεια και προοπτική, κάτι που έως σήμερα έμοιαζε ανέφικτο για πολλές οικογένειες.