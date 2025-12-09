Οι Ευρωπαίοι «εφευρέτες» των άμεσων κινητών πληρωμών, με το ισπανικό Bizum στην πρωτοπορία, φτάνουν στην πιο κρίσιμη καμπή: την ίδρυση ενός πανευρωπαϊκού κολοσσού που θα αλλάξει τον τρόπο που στέλνουμε χρήματα μεταξύ φίλων, οικογενειών και επιχειρήσεων. Η συμμαχία EuroPA, που σήμερα αριθμεί 15 χώρες από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τις σκανδιναβικές χώρες, συνεργάζεται πλέον στενά με την EPI Company –δημιουργό του γαλλογερμανικού Wero– για να φτιάξουν μια κοινή εταιρεία.

Αυτή θα λειτουργήσει ως «κεφαλή» του εγχειρήματος, με ανεξάρτητη διοίκηση, και θα ανοίξει τις πόρτες σε άλλες έξι χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον, ακόμα και εκτός ευρωζώνης. Το λανσάρισμα προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026, με στόχο να γίνει η φωνή όλων των εθνικών συστημάτων απέναντι σε ρυθμιστικές αρχές και να χτίσει ένα σταθερό μοντέλο επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενο από τέλη προς τα μέλη.

Η ιδέα είναι απλή αλλά φιλόδοξη: να ενώσουν δυνάμεις εθνικά συστήματα όπως το Bizum (Ισπανία και Ανδόρα), το Bancomat Pay (Ιταλία), το SIBS (Πορτογαλία) και το Vipps MobilePay (Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία), καλύπτοντας πάνω από 380 εκατομμύρια κατοίκους –από τους οποίους 120 εκατομμύρια είναι ήδη χρήστες.

Το Bizum ξεχωρίζει με 30 εκατομμύρια πελάτες, ενώ η συμμαχία κοιτάζει και προς ανατολικά, με Πολωνία, Σλοβακία και άλλες χώρες όπως Βουλγαρία, Σλοβενία και Ουγγαρία να φέρνουν τα δικά τους συστήματα (Blink, Flik, qvik). Σε α-markets όπως Μάλτα, Βαλτικές χώρες ή Κροατία, όπου δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη: είτε υιοθετούν έτοιμες λύσεις είτε φτιάχνουν δικές τους. Ήδη, δοκιμαστικές συναλλαγές μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας ξεπέρασαν τις 50.000, με 6 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το μοντέλο λειτουργεί.

Τα εθνικά συστήματα διατηρούν την αυτονομία τους, ενώ η νέα εταιρεία εστιάζει στο διεθνές κομμάτι, με εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο και κοινό «hub» τεχνολογίας για εύκολη επέκταση. Η πορεία είναι φιλόδοξη: πληρωμές μεταξύ χωρών από το τρίτο τρίμηνο του 2026, e-commerce το 2027 και φυσικά καταστήματα μέχρι το 2028. Και όλα αυτά πολύ πριν το ψηφιακό ευρώ του BCE, που αναμένεται το 2029 και θα στοχεύει στην ευρωπαϊκή «κυριαρχία» έναντι γιγάντων όπως Visa και Mastercard.

Μετά από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, αυτή η συμμαχία δείχνει να σπάει το τείχος, συνδυάζοντας εθνικές πρωτοβουλίες αντί να επιβάλλει μία ενιαία λύση –ένα μοντέλο που ήδη δοκιμάστηκε επιτυχώς σε μικρότερη κλίμακα και τώρα κλιμακώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά σε μια απτή ψηφιακή ενοποίηση.