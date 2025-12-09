Oι οδηγοί της Formula1 δεν έχουν έρωτα με τα γκάζια μόνο μέσα στην πίστα, αλλά το πάθος τους για τα γκάζια συνεχίζεται και εκτός των γκραν πρι, έχοντας στο γκαράζ τους τα πιο δυναμικά, συλλεκτικά super cars, με επιδόσεις μονοθεσίων της F1. Χάμιλτον, Λάντο Νόρις, Λεκλέρ επενδύουν σε εξωτικά μοντέλα, που ξεπερνάνε τη φαντασία των κοινών θνητών, με τους ίδιους να τα έχουν για καθημερινή χρήση, σπίτι…δουλειά και βόλτες. Αλλωστε, τα συγκεκριμένα τετράτροχα θηρία έχουν δικαίωμα – αλλά και τα οδηγικά «κότσια» – να τα δαμάσουν μόνο οδηγοί επιπέδου της Formula1, μιας και οι επιδόσεις του είναι εξωφρενικές και πολλές φορές εφάμιλλες των μονοθεσίων.

Ο Λιούις Χάμιλτον έχει μια πλούσια γκάμα σε πανάκριβα μοντέλα, με τον επτά φορές Παγκόσμιο πρωταθλητή να φαίνεται ότι δεν έχει χορτάσει τα γκάζια μέσα στις πίστες. Προσφάτως, ο 40χρονος Βρετανός πιλότος δοκίμασε τη νέα Ferrari F80, το νέο διαμάντι της Σκουτερία, ο οποίος μετά από μια εξαντλητική οδηγική εμπειρία δήλωσε ενθουσιασμένος: «Είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο δρόμου που έχω οδηγήσει ποτέ».

Ηδη το σκέφτεται να αγοράσει μια παρόλο που έχουν ήδη παραχθεί τα 799 συλλεκτικά κομμάτια και θα πάνε στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες τους: «Πρέπει κάποια στιγμή να παραγγείλω μία» και μάλλον η Ferrari δεν θα αρνηθεί στον πρωταγωνιστή των μονοθεσίων.

Η Ferrari είχε αποκαλύψει πριν μερικούς μήνες το αυτοκίνητο που φλερτάρει να αγοράσει ο Χάμιλτον, ένα πανίσχυρο μοντέλο, με ισχύ 1.200 ίππους, που σύμφωνα με τη φίρμα είναι το πιο δυνατό αυτοκίνητο παραγωγής της ιταλικής εταιρείας. Επίσης, είναι διάδοχος των θρυλικών σπορ μοντέλων της Ferrari, όπως η 288 GTO, F40, F50, Enzo και LaFerrari.

Εφοδιάζει την F80 με ένα υβριδικό σύνολο. Ο θερμικός κινητήρας είναι ένας 3λιτρος V6 turbo με απόδοση 900 ίππων

Η νέα και πανίσχυρη Ferrari F80 στοιχίζει περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Σαφώς, ο Χάμιλτον θα έχει ιδιαίτερη διαχείριση από το τμήμα πωλήσεων, που θα του κάνουν σκόντο αρκεί να το ανεβάσει στα σόσιαλ μίντια του.

Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η γκάμα των super cars που διαθέτει ο πλέον δημοφιλής οδηγός της McLaren, ο Λάντο Νόρις . Ένα από τα πιο πρόσφατα αποκτήματα του είναι είναι η σπάνια McLaren 765LT Spider με την αξία της να εκτιμάται στις 380.000 ευρώ.

Κάτω από το καπό της φέρει ένα αχόρταγο σε βενζίνη, 4λιτρο V8 κινητήρα με τα δύο τούρμπο της βρετανικής εταιρείας ο οποίος αποδίδει 765 ίππους. Οι δημιουργοί του μοντέλου αναφέρουν ότι μπορεί να πιάσει τα 0-100χλμ/ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα της νέας νέα 765LT Spider αγγίζει τα 330 χλμ./ώρα. To πιο ακριβό αυτοκίνητο της συλλογής του είναι μία Ferrari F40, της οποίας η αξία είναι πλέον στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ferrari F40 ήταν παραγγελία του ίδιου του Εντσο Φεράρι, ο οποίος είχε ζητήσε δύο χρόνια πριν τον θάνατο του το 1986, από τους σχεδιαστές του τομέα αυτοκινήτων παραγωγής να φτιάξουν το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. «Αυτή είναι η F40 –και είναι ένα αυτοκίνητο επάξιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας.»

Η γκάμα του Νόρις συμπληρώνεται από μία Senna, αξίας 880.000 ευρώ και μία P1 αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάντως, και ο Σαρλ Λεκλέρ ως φανατικός της ιταλικής φίρμας, δηλώνει ερωτευμένος με τα ιταλικά μοντέλα.

Και ο Λεκλέρ πριν λίγο διάστημα οδήγησε τη νέα F80 και δήλωσε και αυτός, όπως και Χάμιλτον, ερωτευμένος με το νέο μοντέλο, έτοιμος και αυτός να το παραγγείλει! Πάντως, ο ίδιος όταν θέλει να το διασκεδάσει κόβει βόλτες με ένα παλιό, λευκό 500αρακι της Fiat , απλά για να ρίξει στάχτη στα μάτια όσων πιστεύουν ότι οι πιλότοι της Formula1 ανεβάζουν την αδρεναλίνη τους με τα μονοθέσια και τα super cars.