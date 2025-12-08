Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα, στην περιφέρεια του Σούμι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ.

Η περιφέρεια του Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, δέχεται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με πυραύλους και drones μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο πόλεμος πλησιάζει πλέον να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.

Ο Χριχόροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν ιατρική φροντίδα και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης. Ορισμένοι κάτοικοι πρόλαβαν να καταφύγουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή, ενώ συνεργεία διάσωσης απεγκλώβισαν άλλους από τους επάνω ορόφους.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την επίθεση. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους, αν και χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, στη μεγάλη τους πλειονότητα Ουκρανοί.