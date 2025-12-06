Ένας σιδηροδρομικός κόμβος κοντά στο Κίεβο δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ρωσικών πληγμάτων με drones και πυραύλους τη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia. Από την επίθεση επλήγησαν το αμαξοστάσιο και βαγόνια τρένων.

Η Ukrzaliznytsia ανέφερε ότι δεν υπήρξαν απώλειες από το πλήγμα που σημειώθηκε στην πόλη Φάστιβ, νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας τον ενεργειακό τομέα και κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, όπως σταθμούς ηλεκτροδότησης και σιδηροδρομικά δίκτυα.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντ’ αυτού πλήττει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι υπό το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ακυρώσεις δρομολογίων και ζημιές σε υποδομές

Η Ukrzaliznytsia γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει αρκετά δρομολόγια προαστιακών τρένων κοντά στο Κίεβο και στην πόλη Τσερνίχιβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πυρκαγιά και ζημιές στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και του αμαξοστασίου, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα, σημειώθηκε επίθεση σε υποδομή στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

Εκτεταμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 51 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους.

Το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών ανακοίνωσε ότι στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε ότι 9.500 πολίτες παραμένουν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς νερό στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό) δέχθηκαν επίσης επίθεση: έχει διακοπεί η ενεργειακή τροφοδότηση σε τμήμα της υποδομής και οι αρμόδιοι φορείς έχουν στραφεί στην τροφοδότηση από εφεδρικά συστήματα γεννητριών», σημείωσε το υπουργείο.

Διακοπές ρεύματος σε οκτώ περιφέρειες

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε οκτώ περιφέρειες, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

«Επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας. Οι ενεργειακές εταιρείες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου στο Telegram.