Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι χθες το βράδυ επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.