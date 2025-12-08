Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί «απαράδεκτη» κάθε απειλή ανάμειξης στην πολιτική της ζωή, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μιλώντας στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση της νέας στρατηγικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει αιχμές κατά των Ευρωπαίων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τους ευρωπαίους πολίτες για να επιλέξουν ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί», υπογράμμισε ο Κόστα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι, αν και είναι φυσιολογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, «αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι μία απειλή ανάμειξης στην πολιτική ζωή της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στις διαφορές των δύο πλευρών, σημείωσε ότι η έννοια της ελευθερίας του λόγου διαφέρει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία της έκφρασης χωρίς ελευθερία ενημέρωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία λόγου αν η ελευθερία της ενημέρωσης των πολιτών θυσιάζεται στην υπηρεσία των τεχνο-ολιγαρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες!» τόνισε χαρακτηριστικά.