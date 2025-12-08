Η Αλίνα Χάμπα, πρώην προσωπική δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ομοσπονδιακή εισαγγελέας στο Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε την παραίτησή της μετά την απόφαση ομοσπονδιακού Εφετείου που έκρινε παράνομο τον διορισμό της και της αφαίρεσε την αρμοδιότητα επίβλεψης υποθέσεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Χάμπα δήλωσε ότι αποχωρεί «για να προστατεύσει τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της υπηρεσίας», καθώς τους τελευταίους μήνες επικρατούσε αβεβαιότητα ενόψει της εκδίκασης των προσφυγών κατά του διορισμού της.

«Αλλά μην συγχέετε τη συμμόρφωση (σ.σ. με τη δικαστική απόφαση) με παράδοση», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Η Χάμπα ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει νέο ρόλο ως σύμβουλος της υπουργού Δικαιοσύνης Παμπ Μπόντι, με αντικείμενο τη συνεργασία με τους γενικούς εισαγγελείς σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης όρισε τρεις νομικούς που θα αναλάβουν την ηγεσία της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Νιου Τζέρσεϊ.

Την περασμένη εβδομάδα, το τριμελές Εφετείο της Φιλαδέλφειας αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τον νόμο περί ομοσπονδιακών διορισμών, καθώς διόρισε προσωρινά τη Χάμπα στη θέση της εισαγγελέως, παρά την άρνηση του ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Νιου Τζέρσεϊ να παρατείνει τη θητεία της.