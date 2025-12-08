Η υποστήριξη της Ουκρανίας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας αποτελούν τις δύο κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων», παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όλοι γνωρίζουμε τι διακυβεύεται και γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η εξασφάλιση οικονομικής υποστήριξης θα βοηθήσει στην επιβίωση της Ουκρανίας και αποτελεί κρίσιμο βήμα της ευρωπαϊκής άμυνας», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ» η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη, σε συνεργασία με τους συμμάχους της, διαθέτει τα μέσα και τη βούληση να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία, ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επεσήμανε τον «οξύ αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας».

Η πρόταση για το Δάνειο Αποζημιώσεων

Αναφερόμενη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δάνειο Αποζημιώσεων, η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο εγχείρημα, τόνισε όμως ότι αυξάνει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία.

«Η πρόταση αξιοποιεί τα ταμειακά υπόλοιπα που παράγονται από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις. Όσο περισσότερο ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλεμό του, χύνει αίμα, αφαιρεί ζωές και καταστρέφει ουκρανικές υποδομές, τόσο υψηλότερο θα είναι το κόστος για τη Ρωσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «είναι δική μας ευθύνη». Επεσήμανε ότι η Επιτροπή προχωρά με ταχύ ρυθμό στην εφαρμογή του οδικού χάρτη ετοιμότητας, στη στρατιωτική κινητικότητα και στις πανευρωπαϊκές ναυαρχίδες στον τομέα της άμυνας.

«Καθώς εξετάζουμε ακόμη τα σχέδια SAFE που λάβαμε από τα κράτη μέλη, η Ουκρανία περιλαμβάνεται σε 15 από τα 19 που υποβλήθηκαν. Δεν πρόκειται μόνο για χρηματοδότηση – η Ουκρανία παίρνει σκληρά μαθήματα στο πεδίο της μάχης κι εμείς μαθαίνουμε από αυτά. Ενσωματώνοντας τις αμυντικές μας βιομηχανικές βάσεις, χτίζουμε μια ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για σήμερα και για το μέλλον», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη

Αναφερόμενη στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η φον ντερ Λάιεν επεσήμανε: «Καθώς η Ουκρανία συμμετέχει σε γνήσιες διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνη, η Ρωσία εξαπατά επανειλημμένα και καθυστερεί. Χλευάζει τη διπλωματία και αυξάνει τις επιθέσεις, ενώ προσποιείται ότι επιδιώκει την ειρήνη».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Ο βάναυσος πόλεμος της Ρωσίας προσπάθησε να μας διχάσει, αλλά πέτυχε το αντίθετο. Οι δεσμοί μας είναι ισχυρότεροι από ποτέ. Δεν μας δεσμεύουν μόνο τα αμυντικά συμφέροντα, αλλά και οι κοινές μας αξίες. Έτσι θα συνεχίσουμε: ενωμένοι, στηρίζοντας την Ουκρανία και υπερασπιζόμενοι την Ευρώπη».