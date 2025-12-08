Ο Άρης… φωνάζει για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ πριν καν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα.

Τρεις φάσεις στο επίκεντρο, με τις οποίες οι «κιτιρνόμαυροι» θεωρούν ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα. Και η πρώτη καταγράφηκε μόλις 16 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, σε πολύ επικίνδυνο παίξιμο του Ιβανούσετς στον Ρόουζ.

Φάση στην οποία ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς έδειξε απευθείας κίτρινη κάρτα, με τον Άρη να υποστηρίζει ότι ο παίκτης του «Δικεφάλου» έπρεπε να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη.

Μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία από το… ενθύμιο που άφησε ο Ιβανούσετς στον Ρόουζ.

