Ολη η Ελλάδα παρακολουθεί τις τελευταίες μέρες τα μπλόκα των αγροτών ανά την χώρα. Ε, ήταν και η ώρα της ποδοσφαιρικής Ελλάδας να αντικρίσει ακόμη ένα μπλόκο. Διαιτητικό αυτή τη φορά και… σερβοϊταλικό.

Για όλους εκείνους που θέλουν να ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, με τα κυλίσματα της στρογγυλής θεάς, στις καλές και στις στραβές για την ομάδα του καθενός, όσα έγιναν χθες στην Τούμπα απείχαν πολλά χιλιόμετρα.

Δυστυχώς οι φόβοι του Άρη επιβεβαιώθηκαν, αφού Γιοβάνοβιτς και Ντι Πάολο διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα και… καθάρισαν με τις αποφάσεις του από το πρώτο ημίχρονο.

Πολλοί λένε για το πέναλτι του ΠΑΟΚ, άλλοι για εκείνο που δεν δίνεται στον Ράτσιτς, τον οποίο μάλλον ο Κετζιόρα ήθελε να του ευχηθεί για τις γιορτές και για αυτό τον έκανε κεφαλοκλείδωμα μέσα στην περιοχή. Η αρχή του κακού, όμως, για τον Άρη και για το παιχνίδι σημειώνεται μόλις 16 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Εκεί όπου ο Ιβανούσετς έπρεπε να αποβληθεί για το επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ρόουζ. Φυσικά και δεν είχε πρόθεση. Ποιός ποδοσφαιριστής έχει πρόθεση για κάτι τέτοιο; Δεν έχει σημασία, όμως. Ο κανονισμός είναι κανονισμός και έπρεπε να αποβληθεί. Εκεί θα μιλούσαμε για ένα άλλο ματς.

Και ναι, ο Άρης ήταν πάλι μέτριος έως κακός. Πού υπάρχει, όμως, κανόνας ο οποίος λέει ότι πρέπει να είσαι καλός για να πάρεις κάτι από ένα παιχνίδι; Σε όλους έχει συμβεί και κάλλιστα ο Άρης θα μπορούσε χθες μετά την ισοφάριση του Γένσεν. Αφήστε τον να παίξει, όμως, και αν είναι να χάσει, ας χάσει δίκαια. Και όχι με τον τρόπο που αντίκρισε χθες όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα.

Ένα κακό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο πέραν του διαιτητή σημαδεύτηκε και από το μέτριο θέαμα που προσέφεραν οι δύο ομάδες. Ο Άρης μπήκε όπως αναμενόταν. Να περιορίσει και να καταστρέψει, ψάχνοντας τους χώρους. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα με τη μπάλα κάτω, δεν πέρασε εύκολα μπάλες στον άξονα -δεν βοήθησαν χαφ και Ιβανούσετς- πηγαίνοντας σε μπάλες από την πίσω ζώνη και σημαδεύοντας ένα λάθος του Χιμένεθ.

Ο Ανδαλουσιανός… μπέρδεψε τα πράγματα στην ενδεκάδα και με επίκεντρο την αριστερή πλευρά. Ο Φαντιγικά πάλευε μόνος του με Ζίβκοβιτς-Κένι αφού ο Γένσεν ως εξτρέμ δεν έδωσε βοήθειες. Ε μία,δύο τρεις, θα γινόταν η ζημιά. Η δεύτερη και βασική ανορθογραφία ήταν ο Ράτσιτς στο «10», με την λογική να… παίξει ξύλο με τους Μεϊτέ και Οζντόεφ. Δεν είναι, όμως, η θέση του και σε συνδυασμό με τον Μορόν ο Άρης έχασε τρεξίματα και πίεση μπροστά. Ή να βγει πιο γρήγορα στον χώρο.

Μαζί με την διαιτησία, δημιουργήθηκε ένα «μείγμα» που μετά το 3-1 τελείωσε το ματς για τον Άρη. Το παιχνίδι «έσβησε» και δεν άλλαξαν πολλά.

Ο Άρης έχει κάθε λόγο να φωνάζει. Δεν αλλάζει όμως το χθεσινό. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα η ομάδα να κοιτάξει τη βελτίωσή της. Έχει έναν ολόκληρο γύρο για να ανατρέψει τα κακώς κείμενα του πρώτου που τελείωσε χθες. Αρκεί να… στρώσει και φυσικά να μην βρει ξανά μπροστά της «μπλόκα» όπως το χθεσινό.