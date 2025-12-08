Τραγική κατάληξη είχε η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του 40χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στο φαράγγι του Αμπά.

Ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το φαράγγι, όπου είχε πέσει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατά την διάρκεια της διάβασης στις Τρεις Εκκλησιές

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.