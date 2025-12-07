Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στο φαράγγι Αμπά, στα Αστερούσια Όρη του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν είκοσι πυροσβέστες που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο.

Για την υποστήριξη της επιχείρησης έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού και μεταφοράς του άνδρα σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω του απόκρημνου εδάφους και της περιορισμένης πρόσβασης στην περιοχή.