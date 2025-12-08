Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, περιέγραψε τη συνεργασία του με τη Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι εκείνη είχε ως στενούς συνεργάτες μια γερόντισσα από τη Συρία, η οποία μιλά αραμαϊκά, και μια αστρολόγο που δηλώνει απόφοιτος του Χάρβαρντ.

Μιλώντας στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι «έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του επιτελείου». Σύμφωνα με τον ίδιο, διαπιστώθηκε πως ούτε οι συνεργάτες της Καρυστιανού λάμβαναν τις τελικές αποφάσεις. «Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και να κάνουμε πίσω – μπρος», σημείωσε.

Ο πρώην σύμβουλος δήλωσε πως «έμεινε ενεός με τη γερόντισσα», προσθέτοντας ότι το δεύτερο σοκ ήταν η αστρολόγος. «Δεν μπορεί να έχεις το 40% της κοινωνίας έτοιμο να σε στηρίξει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Εκπρόσωπος του Θεού επί της γης»

Ο κ. Καραχάλιος περιέγραψε πως, υπό πίεση, η Μαρία Καρυστιανού και η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία, του ανέφεραν ότι «εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν, υπάρχει ένας άνθρωπος ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης». Όπως είπε, η συγκεκριμένη γερόντισσα ζει στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλά μια αρχαία γλώσσα, τα αραμαϊκά. «Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως αντιλήφθηκε ότι οι δύο γυναίκες έχουν βαθιά πίστη και μεταφυσική αντίληψη για τη στρατηγική και τη ζωή.

Η «αστρολόγος του Χάρβαρντ»

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως εκτός από τον κ. Πατσίκα, που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της «Σπίθας» και γραμματέας του κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια γυναίκα η οποία παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του Χάρβαρντ και αστρολόγος. «Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off», είπε, προσθέτοντας ότι η σχετική συνάντηση έγινε τον Αύγουστο, μεταξύ των επιτελείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

«Μάλιστα, η κοπέλα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων όταν μας παρουσιάστηκε», ανέφερε ο κ. Καραχάλιος. «Αυτή ανέλαβε να παρουσιάσει αστρολογικούς χάρτες. Στη δική μου λογική δεν χωρά στο τραπέζι αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια», πρόσθεσε.

«Ας σοβαρευτούμε τώρα»

Ο Νίκος Καραχάλιος τόνισε ότι τον ανησύχησε το “κοκτέιλ” πίστης και αστρολογίας που, όπως είπε, επικρατούσε. «Από τη μία η κατανυκτική ατμόσφαιρα του γραφείου, από την άλλη ο Αρχάγγελος, μπαίνει η γερόντισσα και προστίθεται η αστρολόγος. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά και είπα “ας σοβαρευτούμε τώρα”», υπογράμμισε, καταλήγοντας πως η πολιτική δράση δεν μπορεί να στηρίζεται σε τέτοιες πρακτικές.