Ο Προϋπολογισμός του 2026 τίθεται στο μικροσκόπιο της κοινωνίας μέσα από άρθρο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Απογευματινή». Μέτρα όπως η φορολογική ελάφρυνση, η αύξηση των μισθών και συντάξεων, αλλά και η ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών, αναδεικνύουν την πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει την ανάπτυξη με την καθημερινή ζωή των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

Ολόκληρο το άρθρο του μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω:

Προϋπολογισμός με επίκεντρο την κοινωνία

Ο Προϋπολογισμός του 2026 αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα έχει πετύχει η χώρα μας μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απεικονίζει μια οικονομία που, παρά τη διεθνή αστάθεια, συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς, να προσελκύει επενδύσεις και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευσή μας για δημοσιονομική αξιοπιστία, ενίσχυση της ανάπτυξης και στήριξη της κοινωνίας.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προϋπολογισμού εκδηλώνεται σε τουλάχιστον τρία επίπεδα:

Πρώτον, με τη φορολογική μεταρρύθμιση, που ενισχύει το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν το όφελος από τη μείωση των κρατήσεων ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα το δουν στην ετήσια εκκαθάριση του φόρου εισοδήματός τους. Η φορολογική μεταρρύθμιση, που θα εφαρμοστεί από το 2026, περιλαμβάνει, επίσης, στοχευμένες μειώσεις φόρων για τη στήριξη της περιφέρειας και κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τα οποία, σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού.

Δεύτερον, με την αύξηση αποδοχών συνταξιούχων και εργαζομένων. Πέρα από τα οφέλη της μείωσης φόρου εισοδήματος, οι συνταξιούχοι θα δουν βελτίωση του εισοδήματός τους από την ετήσια αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και από τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν τον Νοέμβριο, όπως έλαβαν και φέτος, την ενίσχυση των 250 ευρώ. Ταυτόχρονα , θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ο οποίος αναμένεται να συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, ενώ θα αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων, με ειδικές ρυθμίσεις για ένστολους, ερευνητές και απόφοιτους πανεπιστημιακών τμημάτων πενταετούς διάρκειας.

Τρίτον, μέσω της αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Ενδεικτικά, οι δαπάνες για την υγεία διπλασιάζονται σε σχέση με το 2019, επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου» και ενισχύεται η κοινωνική και πολιτική προστασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις αμυντικές δαπάνες, καθώς χωρίς αποτελεσματική αμυντική θωράκιση δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία.

Απτή απόδειξη κοινωνικής υπευθυνότητας αποτελεί και η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, το οποίο προβλέπεται να μειωθεί στο 138,2% το 2026, με την προοπτική να πέσει κάτω από 120% το 2029. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας μας και δημιουργεί χώρο για πρόσθετες κοινωνικές πολιτικές τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια πράξη διαγενεακής αλληλεγγύης, για μια επένδυση στο μέλλον.

Έχοντας αφήσει πίσω της τη δεκαετία της κρίσης, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, που επιτρέπει την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας. Ο Προϋπολογισμός του 2026 συνιστά άλλο ένα βήμα σε αυτή την πορεία: με σχέδιο και υπευθυνότητα, με μόνιμες και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις, απαντάμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και διασφαλίζουμε ότι τα οφέλη της ανάπτυξης διαχέονται δίκαια στο σύνολο της κοινωνίας.