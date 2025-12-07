Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Κουτσέριβκα στην περιοχή του Χάρκοβο, στα βόρεια της Ουκρανίας, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα κρατικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρουν τα ίδια μέσα, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς σε υποδομές μεταφορών, εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας, καθώς και σε σημεία όπου βρίσκονταν drones μεγάλης εμβέλειας. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισήμανε ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από τα πεδία των μαχών.