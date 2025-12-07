Στη σύλληψη 53χρονου αλλοδαπού, μέλους εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά. Ο άνδρας φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί του, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι δέχθηκαν τηλεφωνήματα από άγνωστο άνδρα που παρίστανε τον γιατρό. Ο δράστης ζητούσε μεγάλα χρηματικά ποσά με το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματιστεί και έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια, ώστε να καταστήσει το σενάριο πιο πειστικό. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες επιχειρούσαν να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία τους.

Μετά τις καταγγελίες, συγκροτήθηκαν ειδικές ομάδες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 53χρονο τη στιγμή που μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο για να παραλάβει χρηματικό ποσό από 78χρονη, η οποία είχε πειστεί από το τηλεφώνημα.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια με λάμες εννέα και δεκαοκτώ εκατοστών, το ποσό των 1.790 ευρώ, καθώς και ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των εγκληματικών ενεργειών.