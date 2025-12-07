Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Χαλκίδας το βράδυ του Σαββάτου (6/12), όταν μια βίαιη συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων μετέτρεψε κεντρικό σημείο της πόλης σε πεδίο μάχης.

Το περιστατικό, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου και την κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης που οδήγησε σε σύλληψη εμπλεκόμενου ατόμου. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 10:00 το βράδυ, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τουλάχιστον πέντε άτομα ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Η ένταση των χτυπημάτων ήταν τέτοια, που ένας εκ των εμπλεκομένων τραυματίστηκε και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραυματίας δεν ανέμενε την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, αλλά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο της συμπλοκής κλήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να επιληφθούν του περιστατικού. Ωστόσο, κατά την άφιξη των περιπολικών, οι συμμετέχοντες στον καυγά είχαν ήδη τραπεί σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Το γεγονός αυτό δεν πτόησε τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών. Οι έρευνες των αρχών απέδωσαν καρπούς λίγη ώρα αργότερα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ένα άτομο που φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο. Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή, καθώς και για την εξακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτό το βίαιο ξέσπασμα.