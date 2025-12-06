Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η επίσκεψη έρχεται λίγες ώρες αφότου κάλεσε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να προχωρήσει σε «επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» ώστε να μπορέσει να «διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Ο Μερτς έφτασε από την Ιορδανία, όπου συναντήθηκε στην Άκαμπα με τον βασιλιά Αμπντάλα Β’. Το αεροσκάφος του προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου τον υποδέχθηκε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ. Ο Σάαρ τον χαρακτήρισε «φίλο του Ισραήλ» και τόνισε ότι η Γερμανία αποτελεί «σημαντικό εταίρο» της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο καγκελάριος θα συναντηθεί απόψε με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ στην Ιερουσαλήμ και αύριο με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος του ταξιδιού είναι η ενίσχυση των στενών σχέσεων Γερμανίας – Ισραήλ, παρά την πρόσφατη αποστασιοποίηση του Βερολίνου λόγω των εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και της βίας εξτρεμιστών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Η Γερμανία, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαχμούντ Αμπάς πριν από την αναχώρησή του, ο Μερτς καταδίκασε «τη μεγάλη αύξηση της βίας των εποίκων κατά Παλαιστινίων» στη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνίλιους.

Ο καγκελάριος εξήρε επίσης τη «συνεργατική στάση» της Παλαιστινιακής Αρχής στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη του Βερολίνου σε μια λύση δύο κρατών.

Στάση στην Ιορδανία και ανθρωπιστική βοήθεια

Κατά τον σύντομο σταθμό του στην Άκαμπα, ο Μερτς ζήτησε την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και κάλεσε τους μαχητές της Χαμάς να καταθέσουν τα όπλα. Τόνισε ότι η Ιορδανία και η Γερμανία μοιράζονται την ίδια δέσμευση για μια λύση δύο κρατών, επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να υπάρχει θέση για την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό σε αυτό το κοινό μέλλον».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε «την ανάγκη να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας ώστε να μπει τέλος στον πόλεμο και να διασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη Γάζα». Παράλληλα, προειδοποίησε για τη συνέχιση της «κλιμάκωσης της ισραηλινής βίας στη Δυτική Όχθη», περιοχή που παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.