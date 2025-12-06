Ο Βόλος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά σε έναν συναρπαστικό αγώνα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου (6/12) στην Stoiximan Super League. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 4η θέση με 22 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά, από την πλευρά της, ανέβηκε στην 7η θέση με 16βαθμούς. Δείτε τη βαθμολογία:

