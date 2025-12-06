Νέα διάσταση παίρνει η συγκινητική ιστορία του Κωνσταντίνου Θεολόγου, του κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο να αποχαιρετά τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού.

Τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σε μια εικόνα που συγκλόνισε τη χώρα. Ο Θεολόγου που ήταν βαθιά δεμένος με το κοπάδι του, δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων ημερών. Κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με συμπτώματα εγκεφαλικού στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου νοσηλεύεται.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε στo tanea.gr η κόρη του, η οποία ανέφερε ότι η κατάσταση του πατέρα της επιδεινώθηκε μετά την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού. Όπως σημείωσε, τα ζώα αυτά ήταν τα τελευταία καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Ρουμλουκιού στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο οδυνηρή.