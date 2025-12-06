Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών προχώρησε η Τροχαία λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Αρχικά έκλεισε η μεσαία και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από το ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, παραμένουν σε ισχύ η διακοπή κυκλοφορίας από χθες λόγω των προβλημάτων, που δημιούργησε η κακοκαιρία Byron, σε τρία σημεία.

Συγκεκριμένα, σε:

-οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, στην περιοχή Νέα Πέραμος

-οδό Βραυρώνος από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας έως τη λεωφόρο Βραυρώνας

-Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.