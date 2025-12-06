Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της Υπέρειας Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προληπτικά προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές πλησίον της κοίτης του ποταμού να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην περιοχή της Υπέρειας ζητήθηκε προληπτική μετακίνηση προς ασφαλέστερα σημεία και κατεύθυνση προς την περιοχή των Φαρσάλων.

Στο μήνυμα που εστάλει το πρωί, αναφερόταν ότι οι κάτοικοι σε Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία οφείλουν να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός εξηγώντας ότι το μήνυμα του 112 για την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα εστάλη προληπτικά. Ανέφερε επίσης ότι στα Φάρσαλα και στη Καρδίτσα δεν έχει εμφανιστεί πρόβλημα.

Ορμή ποταμού Ενιπέα προκαλεί ζημιές στη διάβαση της Αμπελιάς

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στη διάβαση της Αμπελιάς, στο ύψος της παλαιάς γέφυρας, από την ορμή του ποταμού Ενιπέα, σύμφωνα με το ifarsala.gr.

Στην περιοχή των Δενδρακίων, ο ποταμός κατεβαίνει με έντονη ροή, εντός των ορίων του, ενώ η βροχόπτωση φαίνεται να υποχωρεί αυτή την ώρα, περιορίζοντας ενδεχόμενα περαιτέρω προβλήματα.

Πλημμυρικά φαινόμενα στο Ανωχώρι Φαρσάλων

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06/12) στο Ανωχώρι Φαρσάλων, έπειτα από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως καταγράφει το ifarsala.gr, η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε στην υπερχείλιση του παραπόταμου Ταμπάκου, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να εισβάλουν στον οικισμό, προκαλώντας προβλήματα σε μέρους του οικισμού.

Λόγω της κατάστασης, η πρόσβαση μεταξύ Ανωχωρίου και Κατωχωρίου έχει διακοπεί και ο δρόμος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μαρτυρία μιας κατοίκου του Ανωχωρίου, η οποία τόνισε ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο. «Εδώ και πολλά χρόνια ζητούμε να λυθεί το πρόβλημα, καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουμε και κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε στο ίδιο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή.

Ξεχείλισε ο Πηνειός

Την ίδια στιγμή, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές στα Τρίκαλα με την κακοκαιρία Byron καθώς ξεχείλισε ο Πηνειός.

Ο ποταμός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.

Σε ετοιμότητα οι Περιφέρειες και Δήμοι για υπερχειλίσεις ποταμών

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας όπως και οι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό στην περιοχή, έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών. Σε δηλώσεις προς το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος τονίζουν πως είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όμως λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων βρισκόμαστε σε επιφυλακή και συνεχή έλεγχο της στάθμης των νερών στα ποτάμια της περιοχής.