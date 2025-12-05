Η Ρωσία, μέσω της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ινδία για την πιθανή παραγωγή καυσίμου πυρηνικών σταθμών στην ινδική επικράτεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Όπως αναφέρει το RIA, η Rosatom υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ινδία για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, σχεδιάζεται η επέκταση της συνεργασίας και σε έργα μικρότερης δυναμικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τη διμερή ενεργειακή συνεργασία.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα πρότεινε στο Νέο Δελχί την παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς Sukhoi Su-57 στην Ινδία. Την πρόταση γνωστοποίησε ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής κρατικής εταιρείας Rostec, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.