Οι πολυκατοικίες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αλλά η απόκτησή του μπορεί να διευκολύνει πολλές διαδικασίες, όπως η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη διαχείριση των κοινοχρήστων, καθώς και η εξόφληση διαφόρων δαπανών, όπως οι αμοιβές για καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρων, υπηρεσίες κηπουρών κ.ά.
Βήματα για την απόκτηση ΑΦΜ για την πολυκατοικία σας
Η διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ για τις πολυκατοικίες έχει γίνει πιο απλή τα τελευταία χρόνια.
Υποβολή Αίτησης: Η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή εξουσιοδοτημένο άτομο υποβάλλει την αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο Δ211, που αφορά την ίδρυση ή μεταβολή επιχείρησης.
Απαιτούμενα Έγγραφα
- Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμός του κτιρίου. Αυτό το έγγραφο είναι απαραίτητο για να αποδείξει την ύπαρξη της πολυκατοικίας και τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών.
- Πρακτικό γενικής συνέλευσης που ορίζει τον διαχειριστή ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Αν δεν υπάρχει ήδη διαχειριστής, απαιτείται πρακτικό που να ορίζει άτομο υπεύθυνο για την αίτηση ΑΦΜ.
- Συμπλήρωση του εντύπου Δ211 (διαθέσιμο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ).
- Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ): Ο ΚΑΔ για τους διαχειριστές πολυκατοικιών είναι 68.32.11.04.
Χρόνος και Προθεσμίες
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης απόδοσης ΑΦΜ σε πολυκατοικία, ούτε προβλέπονται κυρώσεις για καθυστερημένη υποβολή. Η ημερομηνία απόδοσης ΑΦΜ θεωρείται η ημέρα που καταχωρείται το έντυπο Δ211, εφόσον δεν υπάρχουν φορολογικές πράξεις που αφορούν τη διαχείριση της πολυκατοικίας.