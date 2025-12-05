Οι πολυκατοικίες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αλλά η απόκτησή του μπορεί να διευκολύνει πολλές διαδικασίες, όπως η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τη διαχείριση των κοινοχρήστων, καθώς και η εξόφληση διαφόρων δαπανών, όπως οι αμοιβές για καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρων, υπηρεσίες κηπουρών κ.ά.

Βήματα για την απόκτηση ΑΦΜ για την πολυκατοικία σας

Η διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ για τις πολυκατοικίες έχει γίνει πιο απλή τα τελευταία χρόνια.

Υποβολή Αίτησης: Η αίτηση για την απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή εξουσιοδοτημένο άτομο υποβάλλει την αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο Δ211, που αφορά την ίδρυση ή μεταβολή επιχείρησης.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή κανονισμός του κτιρίου. Αυτό το έγγραφο είναι απαραίτητο για να αποδείξει την ύπαρξη της πολυκατοικίας και τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών.

Πρακτικό γενικής συνέλευσης που ορίζει τον διαχειριστή ή κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Αν δεν υπάρχει ήδη διαχειριστής, απαιτείται πρακτικό που να ορίζει άτομο υπεύθυνο για την αίτηση ΑΦΜ.

Συμπλήρωση του εντύπου Δ211 (διαθέσιμο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ).

Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ): Ο ΚΑΔ για τους διαχειριστές πολυκατοικιών είναι 68.32.11.04.

Χρόνος και Προθεσμίες

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης απόδοσης ΑΦΜ σε πολυκατοικία, ούτε προβλέπονται κυρώσεις για καθυστερημένη υποβολή. Η ημερομηνία απόδοσης ΑΦΜ θεωρείται η ημέρα που καταχωρείται το έντυπο Δ211, εφόσον δεν υπάρχουν φορολογικές πράξεις που αφορούν τη διαχείριση της πολυκατοικίας.

