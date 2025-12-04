Δημοφιλή
Μοιρασιά με… buzzer beater του Γιακουμάκη στο «Βικελίδης»
Ο Άρης κρατούσε τη νίκη για αρκετή ώρα με το γκολ του Ντούντου, αλλά ο ΠΑΟΚ... χτύπησε στο φινάλε για το τελικό 1-1 στην 4η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου.
Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ μένει ξανά στον πάγκο – Δύο σερί ματς εκτός βασικής ενδεκάδας
Για πρώτη φορά στα οκτώ χρόνια παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Στο εντός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ για την 14η αγωνιστική της Premier League, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα, με τον προπονητή Τζέρτζεν Σλοτ να επιλέγει να διατηρήσει το σχήμα […]
Χρήστος Μουζακίτης: Το «χρυσό αγόρι» του Ολυμπιακού προσελκύει το ενδιαφέρον του σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μίλαν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παρακολουθούν στενά την πορεία του 18χρονου μέσου του Ολυμπιακού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του Κάιλ ΜακΌλαϊ, ο οποίος ανέλαβε πριν από δέκα […]
Μπράιτον: Αναγκαστική αλλαγή ο Στέφανος Τζίμας στο ντεμπούτο του ως βασικός
Ο Στέφανος Τζίμας είδε την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League να λήγει άδοξα, μόλις 24 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα. Ο 18χρονος διεθνής επιθετικός, που είχε πετύχει πρόσφατα το πρώτο του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα, αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Tο […]
Σαμς Σαράνια: «Στον αέρα το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς»
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει το βασικό θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ, μετά και την απόφαση του δύο φορές MVP να αφαιρέσει τις αγωνιστικές του φωτογραφίες από τα social media. Μετά την αποκάλυψη του Μπράιαν Ουίντχορστ για την επιθυμία του παίκτη να ζητήσει ανταλλαγή το καλοκαίρι, νέες πληροφορίες έρχονται να δώσουν συνέχεια […]