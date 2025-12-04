Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα… Τόσο έπρεπε να αντέξει ο Άρης στην πίεση του ΠΑΟΚ για να πάρει την νίκη που θα τον έστελνε απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Και μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ βρήκε την πρώτη του φάση σε ροή αγώνα στο δεύτερο μέρος του χθεσινού ντέρμπι, για να κάνει ο Γιακουμάκης το 1-1.

Ετσι είναι και το ποδόσφαιρο, όπως τόνισε ο Μανόλο Χιμένεθ. Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν τελειώνει τίποτα. Και πόσο μάλλον ένας διαιτητής που χθες τα έκανε μαντάρα. Και το απίστευτο είναι ότι… φωνάζει ο ΠΑΟΚ που παρολίγο να προηγηθεί με πέναλτι… εφεύρεση ενώ θα έπρεπε να παίζει με παίκτη λιγότερο εάν είχε αποβληθεί ο Χατσίδης.

Προσπερνώντας, όμως, τις φωνές εντυπώσεων του «Δικεφάλου» και επιστρέφοντας στο καθαρά αγωνιστικό, ο Άρης δεν έχασε απλά την ευκαιρία να… πηδήξει ένα ματς Κυπέλλου στις αρχές του νέου έτους. Παράλληλα έχασε την ευκαιρία να πάρει μία μεγάλη νίκη σε ντέρμπι φέτος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτόγια την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται τους τελευταίους μήνες.

Από την άλλη, δεν έφυγε και εντελώς… άδειος χθες από το «Κλεάνθης Βικελίδης». Η νίκη δεν ήρθε, η 4άδα χάθηκε αλλά οι «κιτρινόμαυροι» όλο και κάτι έχουν να κρατήσουν από το πρώτο «κλάσικο» της σεζόν.

Μία ομάδα που «έχτισε» μία αρκετά καλή εμφάνιση -δεδομένων των συνθηκών- πάνω σε μπόλικη ενέργεια και με αρκετή αυτοπεποίθηση για αυτά που μπορεί να δείξει μέσα το γήπεδο. Ένας προπονητής που διάβασε σωστά το ματς πριν τη σέντρα αλλά και σε κάποια σημεία όσο βρισκόταν σε εξέλιξη. Σημάδεψε το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ και τα κενά του Μπάμπα. Η κίνηση του Γένσεν στο γκολ του Ντούντου έχει γίνει άλλες 2-3 φορές στο πρώτο μέρος που… χάλασαν εξαιτίας της κακής τελικής πάσας του Φινλανδού. Μέχρι που μία φορά την έκανε σωστά και έγινε η δουλειά.

Ένα “τρικ” του Χιμένεθ ήταν από το 25′ και μετά να πάρει τον Ντούντου από την κορυφή της επίθεσης και να τον βάλει στον Σάστρε. Στο φυσικό του χώρο δηλαδή, μετατοπίζοντας τον Παναγίδη σε ρόλο φορ. Ο “μικρός” δεν διαθέτει την τεχνική να δημιουργήσει πράγματα από τον πλάγιο διάδρομο και έτσι… έβγαλε το λάδι των στόπερ του ΠΑΟΚ σε αρκετές περιπτώσεις με τα τρεξίματά του.

Ο Άρης έφτασε σημείο να βλέπει τον Φαντιγκά βελτιωμένο. Τον Αθανασιάδη επίσης.Ο Πέρεθ ανεβαίνει. Δεν υστέρησε κανένας χθες.

Προφανώς και ο Αρης δεν έθελξε. Πάλι πήγε να βολευτεί με το 1-0 και ακόμα δεν παρουσιάζει πολλά πράγματα από πλευράς δημιουργίας, με τη σημείωση ότι στο χθεσινό υπάρχουν υπήρχαν ειδικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, βγάζει έστω κάποια ρημάδια στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να «χτίσει». Αρκεί αυτή η προσπάθεια να συνδυαστεί και με αποτελέσματα τα οποία λείπουν το τελευταίο δίμηνο και ο Άρης δεν πρέπει να αρκείται μόνο στα κολακευτικά σχόλια δίχως αυτά να έχουν και αντίκρισμα στην βαθμολογική του κατάσταση. Η τελευταία είναι που τον… σπρώχνει στην Τούμπα με στόχο τη νίκη σε μερικά 24ωρα, δείχνοντας χθες ότι έχει μία «συνταγή» που μπορεί να τον βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.