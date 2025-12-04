Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή σημειώθηκε στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της βράβευσης του Χρήστου Μουζακίτη με το European Golden Boy Web 2025. Ο Λουίς Κάμπος, γνωστός για το έργο του σε Μονακό, Λιλ και Παρί Σεν Ζερμέν, πλησίασε τον 18χρονο μέσο και τον συνεχάρη για την διάκρισή του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Συνέχισε την καλή δουλειά… σε παρακολουθούμε».

Η δήλωση αυτή έχει μεγάλη βαρύτητα, δεδομένου ότι προέρχεται από έναν από τους πιο επιδραστικούς παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μουζακίτη και προετοιμάζει προσφορά που μπορεί να φτάσει τα 28 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ενισχύοντας έτσι το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για τον ταλαντούχο Έλληνα μέσο.