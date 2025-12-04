Δημοφιλή
Ντοκ Ρίβερς: «Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή – Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο»
Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, θέλησε να βάλει οριστικό τέλος στη νέα έξαρση φημών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες αναφορικά με πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με τους Πίστονς, ο Ρίβερς τόνισε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή βάση σε όσα ακούγονται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Γιάννης […]
Λιονέλ Μέσι: «Ο Γκουαρδιόλα είναι ο κορυφαίος όλων, έχει κάτι το διαφορετικό»
Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο Λιονέλ Μέσι μίλησε με θαυμασμό για τον Πεπ Γκουαρδιόλα
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε και αποχώρησε (vid)
Μετά από τις φήμες για αποχώρηση του Γιάννη , το κλίμα στους Μιλγουόκι Μπακς έγινε ακόμη πιο βαρύ το βράδυ της Τετάρτης (3/12), παρά τη νίκη με 113-109 κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι, στο δεξί γαστροκνήμιο, κάτι που τον ανάγκασε να μείνει εκτός συνέχειας. Σύμφωνα με την επίσημη […]
Κάτι έχασε, κάτι κράτησε…
Ο Άρης δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Ηταν, όμως, ένα ντέρμπι που του προσφέρει πράγματα για να...χτίσει