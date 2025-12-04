Σε νέα εποχή έχει μπει από χθες ο Ερασιτέχνης Άρης, με τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου σε Σώμα μετά την ανανέωση της θητείας στο Πρωτοδικείο.

Μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και το τέλος εποχής του Λευτέρη Αρβανίτη από την προεδρία της ομάδας, τα ηνία του συλλόγου ανέλαβε ο Σίμος Αϊβαζίδης μαζί με αρκετά νέα πρόσωπα στο ΔΣ αλλά και άτομα που συνεχίζουν από το προηγούμενο σχήμα.

Ο Άρης μετά από χρόνια απαλλάχθηκε από τον βραχνά των προσαυξήσεων και μπορεί να κινηθεί με άλλη ευελιξία, μπαίνοντας δυναμικά σε μία νέα εποχή και με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις και με τη δική τους δεδομένη οικονομική επιφάνεια.

Αυτή η νέα εποχή έρχεται σε μία περίοδο επαφών που αφορούν την επόμενη μέρα της ΠΑΕ και την εύρεση ενός ανθρώπου που θα αλλάξει επίπεδο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Για την ώρα, πάντως, η τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην νέα διοίκηση του ΑΣ και μάλιστα ο Θεόδωρος Καρυπίδης είχε συνάντηση με τον Σίμο Αϊβαζίδη με φόντο τη συνεργασία των δύο πλευρών στο μέλλον.