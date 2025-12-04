Η παράσταση της Τόσκα στη Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, αποτέλεσε μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης και ουσιαστικής αναγνώρισης της πορείας και της συμβολής του Οδυσσέα Κυριακόπουλου και στον ελληνικό πολιτισμό.

Η κατάμεστη αίθουσα του ΚΠΙΣΝ από φίλους και συνεργάτες της Οικογένειας Κυριακοπούλου, ανέδειξε, με τρόπο αβίαστο, το αποτύπωμα που άφησε ένας άνθρωπος που αντιλαμβανόταν τον πολιτισμό ως θεμέλιο προόδου.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, κ. Γιώργος Κουμεντάκης, άνοιξε τη βραδιά με έναν λόγο λιτό και ουσιαστικό, αναδεικνύοντας τη θητεία του Οδυσσέα Κυριακόπουλου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη συνεχή και διακριτική του στήριξη προς την Εθνική Λυρική Σκηνή όλα τα χρόνια που ακολούθησαν. Η αναφορά του στην «αύρα» που άφηνε ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος μετά από κάθε συνάντηση, συμπύκνωσε με ακρίβεια την ηθική του παρουσία και τη δύναμη του χαρακτήρα του.

Στη συνέχεια, η σύζυγος του, Νικόλ Κυριακοπούλου, μίλησε με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη για έναν άνθρωπο που πορεύτηκε με ακεραιότητα, παιδεία και διεθνή προοπτική. Υπενθύμισε πως το 2006 του προτάθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, να αναλάβει την ηγεσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έχοντας στα χέρια του μία σημαντική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου έργου με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα για την χώρα. Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος δέχθηκε αμέσως και αφοσιώθηκε με πάθος και ενθουσιασμό – όπως ακριβώς ταίριαζε στον χαρακτήρα του – έχοντας ως κινητήρια δύναμη την αγάπη του για την μουσική και την πίστη του στην προσφορά.

Κλείνοντας, εκ μέρους όλης της οικογένειας Κυριακοπούλου, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Γιώργο Κουμεντάκη και το Δ.Σ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη του Οδυσσέα με την παρουσία και τη συγκίνησή τους.

Η παράσταση της Τόσκα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, λειτούργησε σαν ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Με καλλιτεχνική δύναμη και ευαισθησία, ανέδειξε την πορεία εκσυχρονισμού της ΕΛΣ, μια πορεία την οποία ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος είχε στηρίξει από τα πρώτα της βήματα

Η βραδιά υπενθύμισε ότι οι θεσμοί εξελίσσονται όταν στηρίζονται από ανθρώπους που βλέπουν μπροστά, με ακεραιότητα, ευθύνη και πίστη στο συλλογικό καλό.

Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος υπήρξε ένας από αυτούς.