Ο Steve Cropper, ο θρυλικός αμερικανός κιθαρίστας και δημιουργός του Memphis Soul, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Variety που επικαλείται τον γιο του, Κάμερον. Ο Cropper υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής σκηνής, καθορίζοντας τον ήχο που άλλαξε για πάντα τη soul.

Μυθική φυσιογνωμία της Stax Records, συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus & Carla Thomas και Eddie Floyd. Η κιθάρα του αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του ήχου που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Ως μέλος του συγκροτήματος Booker T. & the MG’s, υπήρξε όχι μόνο κιθαρίστας αλλά και παραγωγός και συνθέτης. Συνυπέγραψε κλασικά κομμάτια όπως τα Green Onions, Soul-Limbo και Time is Tight, ενώ συνέβαλε στη δημιουργία των εμβληματικών επιτυχιών (Sittin’ on) The Dock of the Bay και Mr. Pitiful του Otis Redding.

Το 2010, το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε 36ο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Ήδη από το 1996, το βρετανικό Mojo τον είχε αναδείξει δεύτερο, αμέσως μετά τον Jimi Hendrix, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του.

«Ο Cropper βάζει όλο του το ταλέντο, και έχει πολύ, στην υπηρεσία του καλλιτέχνη και του κομματιού: αψεγάδιαστη αίσθηση του ρυθμού, τεχνική χειρουργικής ακρίβειας, δυνατά και βαθιά ριφ, σόλο διεισδυτικά και γεμάτα χάρη. Τα σόλο του δεν παρατραβάνε ποτέ και δημιουργούν πάντα την επιθυμία ν’ ακούσεις κι’ άλλο», έγραφε χαρακτηριστικά το Mojo.

Παρότι η συνεργασία του με τη Stax ολοκληρώθηκε το 1970, οι MG’s επανενώθηκαν τη δεκαετία του ’90 για ηχογραφήσεις και περιοδείες, συνεργαζόμενοι με καλλιτέχνες όπως οι Bob Dylan, John Fogerty και Neil Young.

Ο Cropper υπήρξε επίσης ο βασικός κιθαρίστας των Blues Brothers, του συγκροτήματος των John Belushi και Dan Aykroyd. Συμμετείχε στο πλατινένιο διπλό άλμπουμ Briefcase Full of Blues (1978) και σε τέσσερις ακόμη δίσκους, ενώ εμφανίστηκε στις ταινίες The Blues Brothers (1980) και Blues Brothers 2000 (1998).