Σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει υποχρεωτικά τους 5 μήνες, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 40χρονος αλβανικής καταγωγής για επίθεση κατά αστυνομικών, ο οποίος χθες Τετάρτη (3/12) καταδικάστηκε με αναστολή για άλλη υπόθεση, καθώς είχε εξυβρίσει και απειλήσει τη μητέρα του.

Αυτή τη φορά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας δαγκώνοντας και χτυπώντας δύο αστυνομικούς, που είχαν υπηρεσία την Τρίτη (2/12), ενώ ταυτόχρονα τους έβριζε χυδαία και τους απειλούσε. Ο 40χρονος που κατηγορούνταν για εξύβριση κατά συρροή, για απειλή κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και απλή σωματική βλάβη, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών, από τους οποίους θα πρέπει να εκτίσει τους πέντε, ενώ αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, ο πρώτος αστυνομικός κατέθεσε πως επειδή ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, χρειάστηκε να τον μεταφέρει στην τουαλέτα και τότε άρχισε να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί λέγοντας «θα σε σκοτώσω, θα σε γαμ… μαλ…» και του έριξε αγκωνιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να του κοπεί η αναπνοή και παράλληλα δημιουργούσε μέσα στο κρατητήριο προβλήματα, φωνάζοντας και διασκορπίζοντας τα σκουπίδια.

Ο δεύτερος αστυνομικός είπε, πως προσπαθούσαν να τον κρατήσουν σε ηρεμία, κάνοντάς του ό,τι τους ζητούσε. «Τον είχαμε λες και ήταν σε ξενοδοχείο, λες και ήμασταν αποκλειστικές» ανέφερε χαρακτηριστικά. Όμως ο κατηγορούμενος αγρίεψε, επειδή του ζήτησαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε κρύψει στα γεννητικά του όργανα. Έτσι, μετά βγήκε εκτός εαυτού βρίζοντας και χτυπώντας, ενώ χρησιμοποιούσε και τις πατερίτσες του σαν όπλο.

Αφού χτύπησε τον συνάδελφό του, την ώρα που βρισκόταν εκτός κελιού, επιχείρησαν να τον περιορίσουν με χειροπέδες, αλλά αρνούνταν να μπει μέσα αρπάζοντας τους πυροσβεστήρες και προσπαθώντας να κρατηθεί από τους τοίχους. Αφού κατάφερε ο ίδιος να του δεσμεύσει το ένα χέρι, όπως έκανε την κίνηση να του τη περάσει και στο άλλο, ο κατηγορούμενος έσκυψε και τον δάγκωσε στο δεξί του χέρι. Επικράτησε αναστάτωση σε όλη την υπηρεσία, ενώ την ίδια ώρα τους έβριζε και τους απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει και όχι μόνο.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συμπεριφορά του άλλαξε, επειδή δεν του έκαναν το χατίρι να του αφήσουν το κινητό τηλέφωνο, πράγμα που απαγορεύεται και έτσι άρχισε να βρίζει, να φωνάζει και να θέλει να προκαλέσει κακό. Μάλιστα, για να ηρεμήσουν τα πράγματα απαιτήθηκε η παρέμβαση αστυνομικών της ΔΙΑΣ. Στην απολογία του ο 40χρονος αρνήθηκε το χτύπημα και το δάγκωμα, αλλά παραδέχθηκε τα υπόλοιπα, αποδίδοντάς αυτές του τις ενέργειες στο γεγονός ότι δεν είχε πάρει τα χάπια του για ψυχική νόσο που αντιμετωπίζει.

«Δεν ήμουν καλά και αντέδρασα άσχημα, ζητάω συγγνώμη» είπε και πρόσθεσε ότι δεν θυμάται τι ακριβώς έκανε… Υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αγοράσει φάρμακα επειδή ήταν κλειστά τα φαρμακεία το Σαββατοκύριακο και έκανε πως δεν θυμόταν ότι την περασμένη Δευτέρα τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο για ψυχιατρική εξέταση. Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της τόνισε πως ο δράστης δεν εκτίμησε κατά τη διάρκεια της κράτησής του την ευχέρεια την οποία του είχε δοθεί, αλλά αντίθετα προέβη σε ύβρεις και απειλές, σαν ανταπόδοση και κατέληξε ζητώντας να κριθεί ένοχος για όλες τις αποδιδόμενες πράξεις.