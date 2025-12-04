Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα «Η bar σκηνή της Αθήνας και η συνεισφορά της στη ζωή των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών» παρακολούθησαν την Τετάρτη, όσοι βρέθηκαν στον πολυχώρο Line Athens.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση των 15 χρόνων του Athens Bar Show, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μένεγο, μίλησαν ο Δημήτρης Φραγκάκης πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» φορέα της Περιφέρειας Αττικής και τέως γενικός γραμματέας του ΕΟΤ , ο Ιωάννης Γεώργιζας διευθύνων Σύμβουλος της «Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ» και πρώην γενικός διευθυντής του δικτύου πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», o Πάνος Δεληγιάννης ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της ιστοσελίδας Food & Leisure (FnL) και παλιός διευθυντής του περιοδικού «Ευ» και ο Μπάμπης Καϊδαλίδης γενικός διευθυντής της Bar Academy Greece και εμπνευστής της διοργάνωσης Athens Bar Show.

17.000 επαγγελματίες

Να σημειώσουμε ότι η φετινή διοργάνωση, η οποία φιλοξενήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, προσέλκυσε 17.000 επαγγελματίες και λάτρεις των μπάρ της πόλης τοποθετώντας -όπως σχολίασαν οι ειδικότεροι του κλάδου- «την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς bartending κοινότητας», καθώς συμμετείχαν 137 εκθέτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, με 35.000 ποτήρια που επαναχρησιμοποιήθηκαν πάνω από 10 φορές και zero single-use plastics!

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του Δήμου Αθηναίων, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», επιβεβαιώνοντας «τη συμβολή του Athens Bar Show στην ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς προορισμού φιλοξενίας, τουρισμού και γαστρονομίας», όπως υπογραμμίστηκε.

Αλλωστε, όπως επανέλαβε και στην πλούσια συζήτηση, ο ιδρυτής του Μπάμπης Καϊδαλίδης, «Το Athens Bar Show δεν είναι απλώς μια εμπορική έκθεση· είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνή events της αγοράς ποτών και του bartending. Κάθε χρόνο η Αθήνα υποδέχεται την παγκόσμια bar κοινότητα, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ένα ζωντανό hub δημιουργικότητας και έμπνευσης. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, να καινοτομούμε και να ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στη σύγχρονη bar κουλτούρα».