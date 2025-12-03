Τα φετινά «κλάσικο» στη Θεσσαλονίκη δεν είχε νικητή, με Άρη και ΠΑΟΚ να αναδεικνύονται ισόπαλοι 1-1 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το γκολ του Ντούντου από το 47′ φαινόταν ότι θα έκρινε το τελικό αποτέλεσμα και με τον Αθανασιάδη νωρίτερα στο 15ο λεπτό να έχει αποκρούσει πέναλτι του Ντεσπότοφ. Ωστόσο ο Γιακουμάκης στις καθυστερήσεις έσωσε τον βαθμό για τον ΠΑΟΚ και κράτησε τους γηπεδούχους εκτός 4άδας.

Ο αγώνας

Ο Χίμενεθ προχώρησε σε έξι αλλαγές, ξεκινώντας από το τέρμα με τον Αθανασιάδη. Φαντιγικά-Φρίντεκ στα πλάγια μπακ και Ρόουζ-Άλβαρο στα στόπερ. Μόντσου με Γαλανόπουλο στα χαφ και τον Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Πέρεθ-Παναγίδης στα εξτρεέμ και ο Ντούντου προωθημένος αντί του Μορόν,

Αρκετές αλλαγές πραγματοποίησε και ο Ραζβάν Λουσέσκου. Ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια. Σάστρε-Μπάμπα στα άκρα της άμυνας και Μιχαηλίδης-Βολιάκο στα στόπερ. Οζντόεφ-Μπιάνκο στα χαφ, με τον Καμαρά λίγο πιο μπροστά και πίσω από τον προωθημένο Μύθου. Ντεσπότοφ και Ζίβκοβιτς στα εξτρέμ.

Ένα αρκετά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ καλύτερο από το 5′ έως το 15′. Ένα διάστημα στο οποίο απείλησε με Μύθου (7′), Βολιάκο (8′) και στο 15′ είδε τον Αθανασιάδη να αποκρούει πέναλτι του Ντεσπότοφ. Ο Άρης ισορρόπησε σταδιακά έχοντας κύριο επιθετικό εκφραστή τον Πέρεθ. Ο Ισπανός σκόραρε με ωραία εκτέλεση στο 41′ αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γένσεν στο ξεκίνημα της φάσης.

Αυτό που δεν βρήκε ο Άρης στα τέλη του πρώτου μέρους, ήρθε στο δεύτερο από την εξαιρετική παράλληλη του Γένσεν και την εκτέλεση του Ντούντου στην κίνηση για το 1-0 στο 47ο λεπτό. Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι χαμήλωσαν τις γραμμές τους και άφησαν τον ΠΑΟΚ να ανέβει για να χτυπήσουν στους χώρους. Ο «Δικέφαλος» πίεσε αλλά δεν έβγαλε φάση σε ροή αγώνα παρά μόνο το δοκάρι σε φάουλ του Ντεσπότοφ μετά από κόντρα στο 62′. Και εκεί που όλα έδειχναν τελειωμένα, ο Γιακουμάκης με buzzer beater στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Φαντιγικά, Ρόουζ, Άλβαρο, Φρίντεκ (83′ Τεχέρο) – Γαλανόπουλος, Μόντσου – Πέρεθ, Γένσεν (71′ Ράτσιτς), Παναγίδης (83′ Χαρούπας) – Ντούντου (78′ Μορόν) ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Σάστρε (81′ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μπιάνκο (63′ Tάισον), Οζντόεφ- Ζίβκοβιτς (81′ Ιβανούσετς), Καμαρά, Ντεσπότοφ (75′ Γιακουμάκης)- Μύθου (75′ Χατζίδης)