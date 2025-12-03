Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει το βασικό θέμα συζήτησης στο ΝΒΑ, μετά και την απόφαση του δύο φορές MVP να αφαιρέσει τις αγωνιστικές του φωτογραφίες από τα social media. Μετά την αποκάλυψη του Μπράιαν Ουίντχορστ για την επιθυμία του παίκτη να ζητήσει ανταλλαγή το καλοκαίρι, νέες πληροφορίες έρχονται να δώσουν συνέχεια στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με τη διοίκηση των Μπακς για να καθορίσουν το μέλλον του στα «Ελάφια».

Η διαδικασία αφορά την αξιολόγηση αν η παραμονή του στην ομάδα παραμένει η καλύτερη επιλογή ή αν πρέπει να εξετάσει νέες προοπτικές σε άλλο σύλλογο. Οι αποφάσεις αναμένονται να ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με το ενδιαφέρον της κοινότητας του ΝΒΑ να παραμένει έντονο.