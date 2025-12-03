Σε Βρυξέλλες και Βιέννη μετατοπίζεται για σήμερα και αύριο το διπλωματικό ενδιαφέρον ενόψει της συμμετοχής του Έλληνα ΥΠΕΞ στις υπουργικές συνόδους του ΝΑΤΟ και του ΟΑΣΕ αντίστοιχα – στις οποίες θα συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και ο Τούρκος ΥΠΕΞ – με φόντο την αμερικανική πρόταση για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να τοποθετηθεί ως εξής σήμερα στη σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ: Κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η ειρηνευτική πρόταση δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την ίδια την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνει σεβαστή και απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση της βιώσιμης ειρήνης και την αποτελεσματική αποτροπή επανάληψης της ρωσικής επιθετικότητας. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θεωρείται απαραίτητη καθ’ ότι επηρεάζονται άμεσα τα συμφέροντά της.

Ελλάδα – Λιβύη

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχεται τον Ακίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης στον οποίο αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας και της ΕΕ για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Όπως ενημέρωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ακίλα Σάλεχ στην Αθήνα.

Τον Ιανουάριο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη υπό τον ΥΦΥΠΕΞ Χάρη Θεοχάρη. Σχετικά με την εν εξελίξει συζήτηση με την Τρίπολη, στο πλαίσιο της διπλωματικής επαναπροσέγγισης και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, χθες κατέστη σαφές από το ελληνικό ΥΠΕΞ πως δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών να αναμένεται να διεξαχθεί στην Τρίπολη. Όπως τόνισε σε χθεσινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, «από το καλοκαίρι του 2025 που ο κ. Γεραπετρίτης επισκέφθηκε και τις δύο πλευρές, πάμε βήμα- βήμα. Τα θέματα είναι περίπλοκα είναι σύνθετα».

Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πριν από λίγες μέρες, στις 19 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης με την Χάνα Τέτε, Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στον οδικό χάρτη της αποστολής του ΟΗΕ, με στόχο την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας στη χώρα. Διατύπωσε τις θέσεις της ελληνικής πλευράς, ενημέρωσε για τις επισκέψεις του και στις δύο πλευρές, Βεγγάζη και Τρίπολη, και προσκάλεσε την Χάνα Τέτε στην Ελλάδα, η οποία και αποδέχτηκε την πρόσκληση, οπότε το επόμενο διάστημα επίκεινται σχετικές ανακοινώσεις.

Όπως επίσης ενημέρωσε χθες το ΥΠΕΞ, στις 26 Νοεμβρίου το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 2804, του οποίου συντάκτες είναι η Ελλάδα και η Γαλλία. Με το εν λόγω ψήφισμα παρατείνεται το νομικό πλαίσιο για τις άδειες επιθεώρησης σκαφών στην ανοικτή θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης. Η επιχείρηση «IRINI» παραμένει βασικό εργαλείο για την εφαρμογή στον θαλάσσιο χώρο του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ. Βασικός στόχος η αποκλιμάκωση, η εμπέδωση της σταθερότητας και ειρήνευσης, τόσο στη Λιβύη όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ελληνοτουρκικά

Στη χθεσινή ενημέρωση, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τοποθετήθηκε και ως προς τη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας στον απόηχο δηλώσεων του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα.

«Τα τελευταία δυόμισι χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαθιδρύσει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για να αποφεύγονται οι εντάσεις και οι κρίσεις», σημείωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ενώ, αναφορικά με την πρόθεση της Ουάσιγκτον (σύμφωνα με τον Τομ Μπάρακ) να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, η ίδια δήλωσε: «εκτιμάμε ως σημαντικό να υπάρχει ενδιαφέρον τρίτων για την εμπέδωση ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή». Και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση τα θέματα με την Τουρκία τα χειριζόμαστε διμερώς, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Ως εκ τούτου, καμία πρωτοβουλία τρίτων δεν έχει αναληφθεί και δεν έχει περιέλθει τέτοια πρόταση στην Ελλάδα».

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη – τουλάχιστον έως χθες – με τον Χακάν Φιντάν σε Βρυξέλλες και Βιέννη την ώρα που, επί του παρόντος, αναζητούνται ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των επόμενων γύρων του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας περί τις αρχές του 2026.

Θετικά τα μηνύματα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Αναφορικα με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η Λάνα Ζωχιού τόνισε πως «είναι θετικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από όλες τις πλευρές, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και ευελπιστούμε ότι οι προσδοκίες που εκδηλώνονται θα μετουσιωθούν σε πράξη. Η επαναλειτουργία δεν είναι διμερές ζήτημα, είναι ζήτημα οικουμενικής απαίτησης, εφόσον υλοποιηθεί θα είναι μια κίνηση ουσίας την οποία θα καλωσορίσουμε».

ΕΣΕΠ για Ανατολική Μεσόγειο

Αμέσως μετά την επίσκεψη του Ακίλα Σάλεχ στην Αθήνα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναχωρεί για Ντόχα όπου στις 6 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχει στις εργασίες του «Doha Forum 2025». Και περίπου δέκα μέρες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου, συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.