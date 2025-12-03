Κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Πέμπτη 4/12 και την Παρασκευή 05/12, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Οι περιφέρειες σε «Red Code»

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω της κακοκαιρίας που θα επηρεάσει την Ελλάδα αύριο Πέμπτη 4/12/2025 και την Παρασκευή 05/12/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

2. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν οκτώ περιφέρειες, από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, έως και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ειδικότερα πρόκειται για τις Περιφέρειες:

• Θεσσαλίας

• Πελοποννήσου

• Βορείου Αιγαίου

• Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

• Κρήτης

• Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

• Στερεάς Ελλάδας

• Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ).

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 12:00.

Δείτε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σε βίντεο που δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς:

ΕΜΥ: Σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη 4 έως και το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι άνεμοι στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάνουν τα 8 και κατά διαστήματα τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο επικίνδυνων φαινομένων.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία), στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής), στην Εύβοια, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, από τις πρωινές ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12 ώρες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά από την επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό φορέα Meteoalarm.

Διαβάστε ακόμη: