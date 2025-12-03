Από σήμερα η χώρα μας έχει εισέλθει σε τροχιά κακοκαιρίας που θα διατηρηθεί έως και το πρωί του Σαββάτου, με πιο δύσκολες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή, κατά τις οποίες αναμένονται ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα. Η επιδείνωση θα επηρεάσει περισσότερο την ανατολική και τη νότια Ελλάδα, ενώ λιγότερα, αλλά τοπικά έντονα, επεισόδια θα εκδηλωθούν και σε δυτικές και βόρειες περιοχές. Οι βροχές θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου – Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες

Την Πέμπτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια και σποραδικές καταιγίδες, με μοναδική εξαίρεση τη Θράκη όπου αναμένονται μόνο τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια, στην κεντρική Μακεδονία με έμφαση στη Χαλκιδική, την Πιερία και την Ημαθία, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην κεντρική και νότια Εύβοια, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα καθώς και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι πολύ ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής και υψηλή ραγδαιότητα, παράγοντες που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά και τα 7 μποφόρ. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε δυτικές και νότιες περιοχές, σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ιδιαίτερα στα νότια, φτάνοντας τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς. Στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ σταδιακά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – Επιμονή των ισχυρών φαινομένων

Την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν, επηρεάζοντας εκ νέου την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, και κυρίως στα νότια και ανατολικά της –, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας στα νοτιοανατολικά έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς έως βορειοανατολικούς ανέμους έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τιμές γύρω στους 14 με 15 βαθμούς στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 16 με 17 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και 18 με 19 βαθμούς σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου – Σταδιακή βελτίωση, αλλά με φαινόμενα

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ωστόσο τα φαινόμενα θα διατηρηθούν σε αρκετές περιοχές. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο νότιοι έως νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.