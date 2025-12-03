Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται επίσημα τα φετινά Χριστούγεννα με τη φωταγώγηση του μεγάλου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους. Απόψε στις 20:00, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, ανάβοντας το δέντρο ύψους 18 μέτρων. Αμέσως μετά, το κοινό θα απολαύσει συναυλία με τον δημοφιλή τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο.

Οι υπηρεσίες του δήμου εργάζονται εντατικά τις τελευταίες ημέρες για τον στολισμό όλων των γειτονιών. Χιλιάδες φωτάκια έχουν ήδη τοποθετηθεί σε δέντρα, κολώνες, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας μια λαμπερή ατμόσφαιρα σε όλη την πόλη.

Ο κεντρικός άξονας της Αριστοτέλους έχει ήδη στολιστεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι τελευταίες πινελιές με τα νέα, εντυπωσιακά στολίδια θα προστεθούν μετά την τελετή φωταγώγησης και τη συναυλία, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κοινού.

Το εορταστικό πρόγραμμα «Παιδικές Αναμνήσεις»

Το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που σχεδίασε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις». Η δημοτική αρχή προγραμματίζει πλούσιες δράσεις σε όλη την πόλη, με αποκορύφωμα την υποδοχή του νέου έτους.

Η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί, όπως και πέρυσι, με ένα μεγάλο πάρτι στον Λευκό Πύργο, το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη αντίστροφη μέτρηση για το 2026.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο κέντρο

Παράλληλα, στην πλατεία Δικαστηρίων έχουν στηθεί τα ξύλινα σπιτάκια που θα φιλοξενήσουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Από τις 7 Δεκεμβρίου και για έναν μήνα, δεκάδες περίπτερα θα προσφέρουν ζεστά ροφήματα, γλυκά, στολίδια και δώρα, ενώ το κατακόκκινο σπίτι του Αϊ-Βασίλη θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.

Το χωριό διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, δίνοντας στο κέντρο της πόλης μια ιδιαίτερη γιορτινή ατμόσφαιρα που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών.