Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη 4 έως και το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οι άνεμοι στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάνουν τα 8 και κατά διαστήματα τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο επικίνδυνων φαινομένων.

Περιοχές που θα επηρεαστούν

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία), στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά (περιλαμβανομένης της Αττικής), στην Εύβοια, στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, από τις πρωινές ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12 ώρες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά από την επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και από τον ευρωπαϊκό μετεωρολογικό φορέα Meteoalarm.

