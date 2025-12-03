Ένας υδραυλικός που είχε κληθεί για μια συνηθισμένη εργασία στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη αποκάλυψη: όπλα κρυμμένα μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου 2025, όταν το συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες στα κρατητήρια του Α.Τ. Κυψέλης εντόπισε, μέσα στο σύστημα αποχέτευσης, συνολικά εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου.

Κατά πληροφορίες, τα όπλα είχαν υποστεί διάβρωση και δεν λειτουργούν.

Για το περιστατικό άρχισε ποινική και διοικητική έρευνα.