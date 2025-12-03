Σε μείωση των επιτοκίων δανείων προχώρησαν οι ελληνικές τράπεζες τον Οκτώβριο 2025, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διατηρήθηκε σχεδόν σταθερό στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 4,45%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,10%, έναντι 0,13% τον Σεπτέμβριο.

Τα μέσα επιτόκια καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ενός έτους παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στο 1,14% για τα νοικοκυριά και στο 1,72% για τις επιχειρήσεις.

Εξέλιξη στα επιτόκια δανείων

Στο σκέλος των χορηγήσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης (0,06%) και διαμορφώθηκε στο 4,45%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια –που περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες, ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις– αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 14,64%.

Αντίθετα, τα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο κατέγραψαν αύξηση 17 μονάδων βάσης, στο 11,30%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησαν κατά 9 μονάδες βάσης, στο 3,43%.

Επιτόκια επιχειρηματικών δανείων

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%, όπως και των επαγγελματικών δανείων, που διαμορφώθηκε στο 6,85%.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο σημείωσαν μείωση 18 μονάδων βάσης, στο 3,66%. Παράλληλα, τα δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκαν κατά 4 μονάδες βάσης και ανήλθαν στο 4,15%.