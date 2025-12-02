Πάνω από τριάντα άνθρωποι, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα εξαιτίας ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια, σύμφωνα με ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών τη Δευτέρα.

Μέχρι την Κυριακή, είχαν καταγραφεί «συνολικά 33 θάνατοι εξαιτίας αρβοϊών», όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση η υφυπουργός Υγείας Καρίλντα Πένια. Από αυτούς, οι 12 αποδίδονται στον δάγκειο πυρετό – επτά εκ των οποίων αφορούσαν ανηλίκους κάτω των 18 ετών – και οι υπόλοιποι 21 στη νόσο τσικουνγκούνια, μεταξύ των οποίων 14 ανήλικοι.

Η επιδημία της τσικουνγκούνια, που προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους πόνους στις αρθρώσεις, ξέσπασε τον Ιούλιο στην επαρχία Ματάνσας, δυτικά της Αβάνας. Μέσα σε λίγους μήνες εξαπλώθηκε σε όλες τις 15 επαρχίες της χώρας, όπου ήδη μαίνεται και επιδημία δάγκειου πυρετού.

Μέχρι πρόσφατα, το υπουργείο Υγείας δεν είχε αναφέρει θανάτους από τσικουνγκούνια, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Είχαν επιβεβαιωθεί μόνο τρεις θάνατοι από δάγκειο πυρετό.

Η κ. Πένια ανέφερε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων τσικουνγκούνια έχει μειωθεί σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, όπως και οι περιπτώσεις ασθενών σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, τόνισε ότι το νησί των 9,7 εκατομμυρίων κατοίκων εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλά επίπεδα παρασιτισμού κουνουπιών, που αποτελούν τους κύριους φορείς των ιών.

Ανεξέλεγκτη εξάπλωση και οικονομικές δυσκολίες

Η Κούβα έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν επιδημίες δάγκειου πυρετού, όμως η τσικουνγκούνια είναι σχετικά νέα νόσος για τη χώρα. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2014, όταν ξέσπασε επιδημία σε αρκετές χώρες της περιοχής, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία.

Τότε, οι αρχές είχαν καταφέρει να περιορίσουν γρήγορα μια μικρής κλίμακας εστία στη Σαντιάγο ντε Κούμπα, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Αυτή τη φορά όμως, η εξάπλωση έγινε ανεξέλεγκτη, λόγω της «συσσώρευσης σκουπιδιών» στους δρόμους και του στάσιμου νερού σε δεξαμενές που χρησιμοποιούνται από νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της περιοδικής έλλειψης τρεχούμενου νερού.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η έλλειψη συναλλάγματος τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις, ενώ οι προληπτικές δράσεις, όπως οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών, περιορίζονται λόγω ανεπάρκειας καυσίμων.