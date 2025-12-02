Το περιστατικό έγινε στο ύψος της συμβολής με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στον Ταύρο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.