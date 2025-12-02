Δημοφιλή
- 1
Αλλάζουν τα μισθωτήρια από 1η Γενάρη: Τι να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 2
Ανατροπή στις κληρονομιές: Τέλος τα αδελφομοίρια, ένας παίρνει το σπίτι
- 3
Διαθήκες: Τα 7 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες - Ανατροπή στα γηροκομεία
- 4
Ανατροπή στις νέες ταυτότητες: Το πεδίο που δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί
- 5
Το γνώριζες; Η νέα ταυτότητα δεν είναι μόνο «ψηφιακή»
- 6
Προσοχή στη νέα ταυτότητα: Η παγίδα που μειώνει τη διάρκεια από 10 χρόνια σε 1
- 7
Ελαιοκομικό Μητρώο: Ακόμη και αν δεν μαζεύετε ελιές φέτος, η δήλωση είναι υποχρεωτική
- 8
Συντάξεις: Με την αύξηση του 2026 οι πληρωμές τον Δεκέμβριο
- 9
AI κάμερες στους δρόμους: Μήνυμα την ώρα της παράβασης και κλήση στο wallet
- 10
Η πιο ευθεία διαδρομή του κόσμου διασχίζει μια ολόκληρη έρημο
«Ντροπή τους, μας πετάνε ψίχουλα» - Νέες εικόνες από την οργισμένη διαμαρτυρία αγροτών, ενισχύονται τα μπλόκα
Κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν σήμερα δυναμική διαμαρτυρία μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «μας σκότωσαν τα ζα, πανώλη κι ευλογιά». Με ήχους από κουδούνες και πανό στα χέρια, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που βιώνουν. Σε μια συμβολική κίνηση, οι διαδηλωτές άδειασαν δοχεία με γάλα και πέταξαν μπάλες με […]
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο: Τι προβλέπει για διαθήκες, κληρονομιές, σύμφωνα συμβίωσης
Η νέα σελίδα του κληρονομικού δικαίου γράφτηκε σήμερα με την παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής,ομότιμο και επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και Ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα που παρέπεμπε σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο. Αλλάζουν όλα Τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όσο […]
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 20 μηνών σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού – Τι είπε στην απολογία του
Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού τιμωρήθηκε από το Εφετείο σε φυλάκιση 20 μηνών ως υπεύθυνος για τη λειτουργία λέσχης (συνδέσμου) οπαδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σε αστυνομική έφοδο, είχαν βρεθεί διάφορα πολεμοφόδια
Ταύρος: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα στην Πειραιώς – Τέσσερις τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου 2025, στην οδό Πειραιώς, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα. Το περιστατικό έγινε στο ύψος της συμβολής με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στον Ταύρο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα […]
Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για παραβάσεις του ΚΟΚ – Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή
Οκτώ μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή επέβαλε το Β. Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στην ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, η οποία κρίθηκε ενοχή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος γαι άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το […]