Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στο σύνολο της χώρας θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται βαθμιαία κατά τόπους στα κεντρικά, βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και, από το απόγευμα, στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου, πρόσκαιρα σε τμήματα της Ηπείρου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Ωστόσο, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν, με ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ αναμένεται σχηματισμός ομιχλών, γεγονός που ενδέχεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις.

Νοτιοανατολικοί άνεμοι και ενισχύσεις στο Ιόνιο

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια, σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις.

Θερμοκρασίες χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 9 με 10, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα κυριαρχήσει η συννεφιά, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς, με νοτιοανατολικούς ανέμους 3–4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς, κυρίως ανατολικούς, 2–4 μποφόρ.

Συνεχίζονται οι βροχές – Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Από αύριο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός, με την Πέμπτη και την Παρασκευή να αποτελούν τις πιο δύσκολες ημέρες, καθώς τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, και δευτερευόντως και πιο τοπικά στα βόρεια και τα δυτικά. Σε περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά (μαζί με την Αττική) και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ την Πέμπτη σημαντική δραστηριότητα θα εμφανιστεί και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο.

Διαβάστε επίσης: