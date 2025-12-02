«Εφόσον η χώρα μας συνεχίσει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις, έχει τις προϋποθέσεις να περάσει σε μια εποχή υψηλότερης παραγωγικότητας, μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και διατηρήσιμης ανάπτυξης» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σήμερα το βράδυ στη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Οδυσσέα Αθανάσίου με τίτλο «Γιατί αυτοί πέτυχαν» το οποίο μάλιστα προλογίζει.

Στην παρουσίαση του ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι αυτό που θα καθορίσει την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομίας είναι η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων από την Ευρώπη. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπιστούν ως στρατηγικό στοίχημα.

Ο ίδιος αφού αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η τρέχουσα δυναμική της οικονομίας δεν οφείλεται σε προσωρινά μέτρα τόνωσης, αλλά σε στέρεες βάσεις, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά όπως το υψηλό ιδιωτικό χρέος, το χαμηλό κεφαλαιακό απόθεμα, οι δημογραφικές πιέσεις, η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και η αργή απονομή της δικαιοσύνης. Παράλληλα, το υψηλό κόστος της στέγασης επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Επιπροσθέτως όπως είπε παρόλο που οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από το 2019, διατηρείται όμως το επενδυτικό κενό σε σχέση με την Ευρώπη.

«Κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τομείς που αυξάνουν την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Η συνύπαρξη δημοσιονομικής σταθερότητας, αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας και ενισχυμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό περιβάλλον για τέτοιες στρατηγικές τοποθετήσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας. Επιπροσθέτως η αξιοπιστία της χώρας θα ενισχυθεί από κινήσεις όπως η ταχύτερη μείωση του Δημοσίου Χρέους και η πλήρης συμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

Αναφερόμενος στο βιβλίο ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι «δεν μας προσφέρει μια λίστα “μέτρων πολιτικής”. Προσφέρει κάτι πιο δύσκολο και ίσως πιο χρήσιμο: ένα πλαίσιο σκέψης. Μας δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας, αλλά και των επιλογών της ηγεσίας, της ποιότητας των θεσμών, της επένδυσης σε παιδεία, τεχνολογία, υποδομές, και, πάνω απ’ όλα, της κουλτούρας που όλα αυτά τα θεωρεί απαραίτητα».