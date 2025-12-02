Ένα ηλεκτρικό SUV, το Nio EC6 ενεπλάκη σε τροχαίο με μεγάλη ταχύτητα σε προαστιακή περιοχή της Σαγκάης, κατά το οποίο το πίσω μέρος του οχήματος αποκολλήθηκε από την καμπίνα μετά από σύγκρουση με ένα τσιμεντένιο κιγκλίδωμα στην άκρη του δρόμου.

Λίγο μετά το τροχαίο, το σύστημα ασφαλείας του οχήματος, γνωστό ως SOS, ανέφερε αμέσως το περιστατικό, όπου ειδοποιήθηκε άμεσα ένα ασθενοφόρο. Και τα δύο άτομα επέζησαν χωρίς απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, κάτι που δείχνει το πόσο σημαντικό είναι πλέον αυτό το συστημα για την ασφάλεια των επιβατών.

Επίσης, μόλις συνέβη η σύγκρουση, οι πόρτες του αυτοκινήτου ξεκλείδωσαν αυτόματα και οι χειρολαβές άνοιξαν, επιτρέποντας στους επιβάτες να βγουν. Η μπαταρία δεν έπιασε φωτιά ούτε εμφάνισε κανένα σημάδι θερμικής διαφυγής ή κινδύνου για την ασφάλεια. Η τοπική αστυνομία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Το EC6 είναι ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό κουπέ-SUV με μπαταρία που κατασκευάζεται στην Κίνα από το 2020. Το τελευταίο μοντέλο του 2025 προσφέρει τετρακίνηση με διπλό κινητήρα, αποδίδοντας συνδυασμένη ισχύ 360 kW και αυτονομία ονομαστικής ισχύος CLTC έως 630 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 100 kWh.