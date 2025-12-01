Σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της κατοικίας βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά και Ηλία Παπαγεωργιάδη, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, επιχειρεί να καλύψει ολόκληρο το φάσμα θεμάτων που αφορούν την αγορά, τη μίσθωση και την πώληση ακινήτων. Από την αρχική έρευνα έως τα φορολογικά, τα νομικά και τα πολεοδομικά ζητήματα, το έργο λειτουργεί ως πλήρης οδηγός για τον σύγχρονο αγοραστή.

Στον πρόλογο του βιβλίου, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, υπογραμμίζει ότι «η απόφαση να αποκτήσει κανείς το δικό του σπίτι είναι από τις σημαντικότερες στη ζωή κάθε ανθρώπου» και απαιτεί γνώση, προγραμματισμό και υπευθυνότητα. Όπως σημειώνει, το «Αγοράζω Σπίτι» έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας έναν αξιόπιστο οδηγό για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν τη στέγαση με ασφάλεια και διαφάνεια.

Ο κ. Στουρνάρας επισημαίνει ακόμη ότι η συγκυρία της έκδοσης δεν είναι τυχαία: «Σε μια χώρα όπου υπάρχουν σπίτια για όλους, αλλά δεν έχει ακόμη βρει τον τρόπο να τα διαθέσει, η γνώση είναι ίσως το πιο αναγκαίο κλειδί». Η ενίσχυση της διαφάνειας, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη καθοδήγηση των πολιτών αποτελούν, όπως αναφέρει, προϋποθέσεις για μια υγιή και δίκαιη αγορά ακινήτων.

Οι δέκα βασικοί κανόνες πριν από την αγορά κατοικίας

Μία από τις δώδεκα ενότητες του βιβλίου επικεντρώνεται στους δέκα κανόνες που πρέπει να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος πριν αγοράσει μόνιμη κατοικία. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν τις συμβουλές τους σε μορφή διαλόγου, συνδυάζοντας χιούμορ και εμπειρία δεκαετιών.

1. Η τοποθεσία: Ο τόπος καταγωγής, η εργασία και οι προσωπικές προοπτικές καθορίζουν την επιλογή περιοχής. Διαφορετικές ανάγκες έχει ένας εργένης και διαφορετικές μια οικογένεια, ενώ η κυκλοφορία και οι αποστάσεις στις πόλεις δεν πρέπει να υποτιμώνται.

2. Το σωστό μέγεθος: Το ερώτημα «πόσα τετραγωνικά χρειάζομαι» απαιτεί ρεαλισμό. Η οικονομική κατάσταση, η εργασία και οι μελλοντικές ανάγκες καθορίζουν την ισορροπία ανάμεσα σε επιθυμία και δυνατότητα.

3. Οι «τρεις Χάριτες»: Παλαιότητα, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση απαιτούν τη συμβολή ειδικών. Από το 2030 και το 2033 δεν θα επιτρέπεται η ενοικίαση ή πώληση κατοικιών ενεργειακής κλάσης Ζ ή Η χωρίς αναβάθμιση κατά τουλάχιστον δύο βαθμίδες.

4. Ενεργειακή κλάση: Η σωστή μόνωση, η θέρμανση και ο φωτισμός επηρεάζουν καθοριστικά την ενεργειακή απόδοση. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις κοστίζουν λιγότερο από τις μελλοντικές.

5. Ο όροφος: Ο τελευταίος όροφος προσφέρει θέα αλλά έχει αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, ενώ ο πρώτος αντιμετωπίζει θόρυβο και θέματα ασφάλειας. Κάθε επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες και το διαθέσιμο προϋπολογισμό.

6. Οι βοηθητικοί χώροι: Αποθήκες και θέσεις στάθμευσης αυξάνουν την αξία και τη λειτουργικότητα του ακινήτου. Σε αστικά περιβάλλοντα, το parking αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

7. Η διαχείριση του κτιρίου: Η κατάσταση της πολυκατοικίας και ο τρόπος λειτουργίας της διαχείρισης επηρεάζουν την καθημερινότητα. Όπως γράφουν οι συγγραφείς, «αν δεν σου αρέσει η διαχείριση, υπάρχει ένας μόνο τρόπος να την αλλάξεις: να γίνεις εσύ διαχειριστής».

8. Τα κοινόχρηστα και οι σχέσεις με τους συνιδιοκτήτες: Οι τακτικές δαπάνες, η συνέπεια και οι σχέσεις μεταξύ των ενοίκων καθορίζουν την ποιότητα ζωής στο κτίριο.

9. Η τελική έγκριση: Με χιούμορ, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η τελική απόφαση για την οικογενειακή κατοικία ανήκει δικαιωματικά στη σύζυγο ή σύντροφο, που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του σπιτιού.

10. Η ισορροπία ανάμεσα στα «θέλω» και τα «μπορώ»: Η υπερβολή στις οικονομικές αποφάσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες. Η σύνεση και ο ρεαλισμός είναι απαραίτητοι για μια ασφαλή επένδυση.

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον πολίτη

Το «Αγοράζω Σπίτι» περιλαμβάνει κεφάλαια για στρατηγική αγοράς, δάνεια, μεσίτες, νομικό και πολεοδομικό έλεγχο, φορολογία, ασφάλιση και ενεργειακή αναβάθμιση. Επιπλέον, διαθέτει παράρτημα με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για συμβολαιογραφικές πράξεις.

Με βαθιά γνώση και εμπειρία, ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, και ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, δραστήριος στη διεθνή αγορά ακινήτων, προσφέρουν ένα πρακτικό εγχειρίδιο για τον πολίτη που θέλει να κάνει το βήμα της αγοράς με ασφάλεια και ρεαλισμό. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24, Αθήνα).